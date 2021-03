È stata trovata e sta bene la ragazzina di 15 anni di cui non si avevano più sue notizie da domenica 28 febbraio. Da quando era uscita dalla sua casa di Morosolo di Casciago (Varese), dove abita con il padre, e non aveva più fatto ritorno. Lanciato l'allarme, le forze dell'ordine erano riuscite ad agganciare il telefono della ragazzina prima nelle zone di Caravate, poi tra Laveno Mombello e Sangiano. Era stata avvistata in paese per l'ultima volta attorno alle 17. Poi il silenzio: domenica sera e lunedì infatti il cellulare è risultato spento. Solo poche ore fa la ragazzina si è messa in contatto una prima volta con i familiari e poi una seconda volta, sempre nella mattinata di oggi 2 marzo, fino a quando è stata poi raggiunta a Laveno Mobello, dove ha passato i due giorni. Qui la 15enne è stata trovata da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Laverno, vicino a Luino: è in buona salute.

La ragazzina si è messa poi in contatto con la famiglia

Resta ancora da chiarire dove sia stata la 15enne per due notti. Tra le ipotesi c'è quella che la ragazza abbia trovato ospitalità da qualche conoscente durante le ore che è stata via di casa. Le ricerche si erano interrotte dopo il primo messaggio della ragazzina: i volontari e i militari hanno così lasciato così la zona del Lavenese e il paese di Sangiano, dove il suo telefono cellulare era stato rintracciato e prima che si perdesse il segnale. Resta ancora da capire chi e dove sia stata la 15enne nelle ultime 48 ora e il motivo che l'ha spinta a lasciare casa sua e non fare più ritorno. Saranno le prossime ore a svelare tutti i particolari.