Ragazzina di 16 anni palpeggiata in strada nel Milanese: arrestato 21enne Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato perché ha molestato una ragazzina di sedici anni a Sesto San Giovanni: l’ha palpeggiata sul sedere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Una ragazzina di sedici anni è stata palpeggiata al sedere in una via di Sesto San Giovanni, un comune che si trova alle porte di Milano. La vittima stessa ha dato l'allarme. Le forze dell'ordine sono accorse sul posto: il responsabile è stato arrestato. Per l'adolescente non è stato necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118 nonostante il forte choc vissuto.

Stando a quanto ha raccontato la giovane agli inquirenti, oggi stava passeggiando tranquillamente quando l'uomo l'avrebbe avvicinata in strada. L'ha bloccata, molestata e toccata sul sedere. Lei è riuscita a divincolarsi e scappare e ha trovato rifugio in un androne condominiale dove poi ha chiamato il numero unico delle emergenze 112

Sono stati inviati sul posto gli agenti dell'ufficio Volanti della Questura: gli investigatori hanno subito rintracciato il presunto aggressore. Si tratta di un ragazzo di ventuno anni di origine marocchine. Lo hanno provato subito a bloccare, ma lui ha reagito e ha colpito gli agenti. Sono riusciti a fermarlo e portarlo in Commissariato.

Sono state svolte tutte le operazioni necessarie a identificarlo. Lo hanno poi arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Adesso si trova in carcere dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non sembrerebbe invece essere stato ritenuto necessario il ricovero in ospedale per la sedicenne.