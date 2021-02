Allarme in provincia di Varese per la scomparsa di Aurora, una ragazza di 16 anni che ha fatto perdere le sue tracce dopo essersi allontanata da una struttura protetta di Bodio Lomnago.

Aurora scomparsa a 16 anni da Bodio Lomnago, l'appello della famiglia per ritrovarla

La donna ha diffuso questo messaggio sui social network, chiedendo aiuto per ritrovarla: "Ciao a tutti un messaggio d'urgenza, è scomparsa mia figlia da Bodio (Varese). Lei si chiama Aurora, è alta 1.65, capelli neri lunghi, occhi azzurri. Per favore chi la vedesse in giro contattatemi al numero 3791700498 oppure la caserma".

Chiunque incontri la ragazza, abbia sue notizie o informazioni utili si può rivolgere alle forze dell'ordine.

La ragazza è scomparsa da una struttura protetta

Secondo quanto riferito da VareseNews, la scomparsa della 16enne è stata notata attorno alle 8 di oggi, venerdì 26 febbraio, dal personale della struttura dove era ospitata. Subito avvisati il sindaco di Bodio e la famiglia di Aurora, oltre alle forze dell'ordine.

Secondo il racconto della madre, la giovane avrebbe manifestato l’intenzione di andarsene dalla struttura e di tornare a casa, ma non è mai arrivata all'abitazione di famiglia Cugliate Fabiasco.

L'appello dei famigliari di Aurora è stato condiviso in poche ore da centinaia di persone residenti nella zona della provincia di Varese e non solo. La speranza di tutti è che la ragazzina possa tornare a casa o venire rintracciata già nelle prossime ore.