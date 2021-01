Un ragazzino di appena 12 anni risulterebbe scomparso dalla giornata di ieri, venerdì 29 gennaio, a Milano. Kavindu, questo il suo nome, frequenta la scuola media Cagliero in via Veglia, in zona Zara. Doveva tornare a casa alle 14 dai suoi genitori ma non è più rincasato: col passare delle ore è aumentata la preoccupazione da parte della famiglia, che ha lanciato l'allarme. Al momento sono diversi gli appelli sulla scomparsa del ragazzino apparsi su alcuni gruppi social del quartiere: tante le condivisioni e i messaggi, ma purtroppo il bimbo nella mattinata di oggi non risulta ancora essere tornato a casa.

Indossava un giubbotto verde militare

In diversi messaggi si legge che la famiglia si è recata in questura a sporgere denuncia di scomparsa, anche se a quanto risulta a Fanpage.it la polizia non sarebbe ancora stata informata della scomparsa. Nel frattempo sui social circolano foto e descrizione del ragazzino, nella speranza che qualcuno possa avere informazioni utili a ritrovarlo: Kavindu è alto all'incirca 1 metro e 60 e indossava un giubbotto verde militare al momento della scomparsa. C'è chi spera possa essersi recato da un amico: un allontanamento volontario, forse una bravata, si spera senza conseguenze. Hanno iniziato a circolare anche alcuni messaggi su un ipotetico ritrovamento, che però sono stati smentiti. Un messaggio sulla scomparsa del ragazzino, che frequenta la seconda media, è apparso anche sul gruppo social dei genitori degli alunni della scuola Franceschi, l'istituto frequentato da Kavindu, che abita non lontano dalla scuola, nella zona di piazzale Istria.