Ragazzina di 15 anni scomparsa da Pavia con l'amica, la mamma: "Torna a casa, insieme si risolve tutto" Da sabato 7 settembre non si hanno notizie di Ana, la ragazzina di 15 anni scomparsa da Spessa Po (Pavia): l'ultima telefonata alle 22.30. Insieme a lei, due giorni dopo, si sarebbe allontanata anche un'amica coetanea, residente nella vicina Belgioioso.

Ancora non è stata ritrovata Ana, la ragazzina di 15 anni che lo scorso sabato 7 settembre è scomparsa dalla sua casa di Spessa Po (Pavia). Insieme a lei, secondo i carabinieri che indagano dopo la denuncia di scomparsa presentata dai genitori, si sarebbe allontanata anche un'amica coetanea, residente nella vicina Belgioioso e assente da lunedì 9 settembre.

"Per favore, torna da me a casa", è il disperato appello della madre Alexandra davanti alla telecamera del programma Rai Chi L'ha Visto. "Ti aspetto amore, ti amo. Scusa se ho fatto qualcosa che ti ha fatto andare via, lo sai che sei tutto per me. Noi non abbiamo mai litigato, ma se hai problemi con me o con qualcuno ti ascolto. Dimmi, farò di tutto per te". E ancora. "Qualsiasi cosa sia successa si può risolvere. Chiama, rispondimi, fatti sentire. Sono la tua mamma, sono sempre dalla tua parte".

Le ultime notizie della giovane risalgono a sabato scorso. La ragazzina, quel pomeriggio, si era recata al centro commerciale di Belgioioso in compagnia degli amici, per acquistare cibo e bevande in vista della serata da trascorrere insieme. L'ultima telefonata è stata registrata alle 22.30: pare che, in quella chiamata, l’adolescente avesse chiesto il permesso di fermarsi a dormire da un’amica. Di fronte alla risposta negativa della mamma, così, avrebbe spento il cellulare, che risulta tuttora irraggiungibile.

Ana ha gli occhi e i capelli color castano scuro. Al momento della scomparsa indossava pantaloncini corti e maglietta nera.