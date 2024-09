video suggerito

Ritrovata la 15enne scomparsa insieme a un’amica nel Pavese: era a casa di un amico di 16 anni La 15enne di Spessa (Pavia) è stata ritrovata a casa di un amico di 16 anni a Chignolo Po, che l’avrebbe ospitata approfittando dell’assenza dei suoi genitori. Con loro anche l’amica 14enne della ragazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono state ritrovate nella serata di ieri, giovedì 12 settembre, le due ragazzine di 15 e 14 anni scomparse da diversi giorni da Spessa (in provincia di Pavia). Le due amiche si trovavano in casa di un amico comune di 16 anni a Chignolo Po, a circa 15 chilometri di distanza. Il ragazzo le avrebbe ospitate approfittando dell'assenza dei genitori e del fratello maggiore, che avrebbe dovuto rimanere con lui ma che si era allontanato per motivi di lavoro. Sia la 15enne che la 14enne stanno bene e nelle prossime ore saranno ascoltate dai carabinieri insieme ai loro genitori.

La 15enne era uscita di casa lo scorso sabato sera, 7 settembre. La ragazzina, di origini moldave e che abita con la madre nella frazione Sostegno di Spessa, si sarebbe diretta a Chignolo Po a casa di un amico di 16 anni. Sarebbe stata, poi, raggiunta dall'amica 14enne che ha abbandonato l'abitazione dove vive con i suoi genitori lunedì sera, 9 settembre.

L'ultima volta che la 15enne era stata avvistata era a Belgioioso, in compagnia di alcuni amici. Dopo una telefonata fatta alla famiglia alle 22:30, non si hanno più avute notizie di lei. Il suo cellulare, infatti, risultava spento ed è stato ritrovato in un bidone della spazzatura proprio di Belgioioso dove la ragazza stessa lo avrebbe gettato.

Quella di sabato non era la prima fuga di casa della 15enne. Era già accaduto una volta, ma dopo un giorno era rientrata. Questa volta, però, pare abbia provato di tutto per far perdere le proprie tracce, anche se i suoi genitori non riescono a capirne il motivo.

Nella mattinata del 13 settembre, la 15enne e i suoi genitori si dovranno presentare nella caserma di Corteolona. L'amico 16enne è già stato interrogato dai militari, ma ora la ragazzina dovrà spiegare il motivo della fuga, cosa ha fatto e chi ha incontrato in questa settimana e come sia riuscita ad arrivare a Chignolo.