Scomparsa dal 17 settembre Martina Albano, la famiglia della 27enne: "Potrebbe essere in pericolo" Martina Albano è scomparsa da Treviglio (Bergamo) il 17 settembre. Dopo una settimana, della 27enne non si hanno ancora notizie. Per la famiglia, la ragazza potrebbe essere in pericolo e non in grado di chiedere aiuto.

A cura di Enrico Spaccini

Martina Albano

Non si hanno più notizie di Martina Albano dal 17 settembre, quando è scomparsa da Treviglio (in provincia di Bergamo) dove vive il padre. Il cellulare della 27enne risulta spento e una testimone dice di averla vista alla stazione ferroviaria di Monza insieme al compagno, un ragazzo di circa 30 anni con problemi di droga. Secondo i familiari di Albano, la ragazza potrebbe trovarsi in una situazione di pericolo e non in grado di poter chiedere aiuto.

"Torna a casa Martina, si sistemerà tutto", era l'appello comparso sui social ormai una settimana fa. Ora la descrizione di Albano è stata diffusa anche dal Comitato scientifico ricerca scomparsi Odv. La ragazza è alta un metro e 72, pesa 63 chili e ha i capelli biondo scuro, più chiari sulla lunghezza. Addosso ha numerosi tatuaggi. Sul petto ha "Adam" scritto grande, poi "Wild" e "Sara". Dietro la schiena ha un albero e un angelo cherubino con un fucile sulla spalla destra. Infine, ha un cuore disegnato sul dito medio della mano sinistra, la scritta "Michele" sul bicipite destro e una farfalla colorata sul sinistro.

Albano è scomparsa all'improvviso intorno alle 19 del 17 settembre e indossava una tuta nera, con lo stemma del Monza, e scarpe da ginnastica nere. La 27enne viene descritta dai familiari come una ragazza fragile, con problemi di tossicodipendenza. Potrebbe trovarsi in una situazione di pericolo e questo potrebbe essere rappresentato dallo stesso compagno con il quale potrebbe trovarsi, dato che in passato si sarebbe reso protagonista di episodi violenti nei confronti della ragazza.