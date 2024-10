video suggerito

Scomparso Luca Ziliani: il 16enne di Monticello Brianza è uscito di casa il 10 ottobre e non è più tornato Luca Ziliani è uscito di casa a piedi, senza documenti né cellulare, lo scorso 10 ottobre a Monticello Brianza (Lecco). Il 16enne, però, non è più rientrato e la madre ha denunciato la sua scomparsa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luca Ziliani (foto da Facebook)

Non si hanno notizie di Luca Ziliani dalla tarda serata di giovedì 10 ottobre, quando è uscito dalla sua casa di Monticello Brianza, nella Brianza lecchese, senza documenti né cellulare. La famiglia del 16enne ha lanciato un appello via social e ha denunciato la scomparsa del ragazzo alle autorità. Nelle ultime ore le ricerche si sono concentrate soprattutto nel territorio del vicino comune La Valletta Brianza, in particolare nella zona del parco del Curone dove pare Ziliani sia solito trascorrere il suo tempo libero, ma per il momento non è stato trovato nulla.

La denuncia della scomparsa di Luca Ziliani

A denunciare la scomparsa del 16enne è stata sua madre, che si è presentata nella mattinata di ieri, venerdì 11 ottobre, alla caserma dei carabinieri. Ai militari ha spiegato che suo figlio si è allontanato da casa la sera prima a piedi, ma non ha portato con sé documenti né cellulare.

Alto 1 metro e 78 centimetri, pesa all'incirca 65 chili e l'ultima volta che è stato visto indossava una felpa nera, pantaloni cargo e ai piedi un paio di Crocs verde chiaro. Ha i capelli scuri e corti, mentre gli occhi sono verdi.

Leggi anche Scuole chiuse a Lecco giovedì 10 ottobre per allerta rossa maltempo

Le ricerche a La Valletta Brianza

Come ha comunicato l'amministrazione comunale dal proprio profilo Facebook, le ricerche sono iniziate nel territorio di La Valletta Brianza, zona che Ziliani frequenta spesso. Nel frattempo, la Prefettura di Lecco e le varie autorità locali, come la presidente della Provincia, hanno diramato un appello nella speranza di poter ricevere segnalazioni preziose.

Anche i suoi compagni di scuola alla ‘Alessandro Greppi' di Monticello Brianza si sono mobilitati. Oltre ai vari appelli social, hanno pensato di muoversi ancora più concretamente in favore di Ziliani. Tuttavia, come hanno comunicato loro stessi, pare che le autorità gli abbiano consigliato di lasciar fare loro per evitare problemi con le indagini.