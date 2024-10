video suggerito

Scomparso Luca Ziliani, cosa sappiamo finora: il 16enne ha percorso 9 chilometri a piedi prima di sparire Continuano le ricerche di Luca Ziliani, il 16enne scomparso a Monticello Brianza in provincia di Lecco. Dalle indagini delle forze dell’ordine è emerso che il ragazzo, nella notte di giovedì 10 ottobre, ha percorso 9 chilometri a piedi prima di scomparire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

Luca Ziliani (foto da Facebook)

A distanza di poco più di 72 ore dalla scomparsa non si hanno ancora notizie di Luca Ziliani, il 16enne residente a Monticello Brianza in provincia di Lecco, che si è allontanato da casa nella tarda serata di giovedì 10 ottobre. L'ultimo avvistamento del ragazzo è stato a Cernusco Lombardone, a circa 9 chilometri di distanza dalla sua abitazione. Sul posto sta indagando una task force composta da Vigili del fuoco, Soccorso Alpino, Protezione civile, Carabinieri e Nucleo cinofili.

L'ultimo avvistamento a 9 chilometri da casa

Gli inquirenti, esaminando le telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire il percorso effettuato dal ragazzo nelle notte della scomparsa. A 00.49, Ziliani è stato ripreso mentre percorreva a piedi la strada provinciale 54 in direzione Cernusco – Lombardone – Merate. Successivamente, altre telecamere lo hanno avvistato all'1.46 di notte in zona Molinazzo in direzione Cernusco.

L'ultimo avvistamento è avvenuto alle 2.36 a Cernusco Lombardone in direzione Merate, a poco più di 9 chilometri dal comune di residenza del ragazzo, dove le telecamere di videosorveglianza del Bowling & Secret Rooms del paese lo avevano ripreso all'uscita del locale.

L'appello della madre

A denunciare la scomparsa del 16enne, nella mattinata di venerdì 11 ottobre, è stata sua madre. Ai militari ha spiegato che suo figlio si è allontanato da casa nella tarda serata di giovedì 10 ottobre, dopo che la sorella lo ha visto in cucina mentre preparava una torta. Il ragazzo, ha raccontato la madre, non ha portato con sé i documenti e il cellulare.

All'appello dei parenti si è unita nei giorni scorsi, la comunità dell'istituto superiore Alessandro Greppi, la scuola frequentata dal 16enne, che ha diramato una nota sul suo sito ufficiale: "Si avvisa tutta la comunità scolastica dell’istituto Greppi che da ieri mattina non si hanno notizie di un nostro studente. Chiunque lo abbia visto contatti il 112".

Ziliani è alto 1 metro e 78 centimetri, pesa all'incirca 65 chili e l'ultima volta che è stato visto indossava una felpa nera, pantaloni cargo e ai piedi un paio di Crocs verde chiaro. Ha i capelli scuri e corti, mentre gli occhi sono verdi.