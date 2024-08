video suggerito

Il calendario scolastico 2024/25 a Milano e in Lombardia: quando inizia e finisce la scuola Quando inizia la scuola in Lombardia? Qui il calendario scolastico 2024/25 con i ponti e le festività anche nella città di Milano e in Lombardia: il rientro tra i banchi di scuola è previsto per giovedì 12 settembre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con la fine dell'estate è tempo di tornare sui banchi di scuola per gli alunni di Milano e Lombardia. Quando? Per l'anno scolastico 2024/2025, da giovedì 5 settembre per le scuole dell'infanzia e da giovedì 12 settembre per tutti gli ordini e gradi di istruzione. Con tanto di pausa, in occasione delle vacanze di Natale, da lunedì 23 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025, e di quelle di Pasqua, da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile 2025. Il termine ufficiale, per quest'anno, è già fissato per sabato 7 giugno 2025.

Qui di seguito le date degli altri ponti e delle festività previste per quest'anno: le istituzioni scolastiche locali, comunque, possono disporre adattamenti del calendario di istituto comunicandoli alle famiglie entro l'avvio delle lezioni, come si legge sul sito ufficiale di Regione Lombardia.

Quando inizia e quando finisce l'anno scolastico a Milano e in Lombardia 2024/2025

Secondo il calendario scolastico regionale, a Milano e nella regione Lombardia le scuole iniziano giovedì 5 settembre 2024 per le scuole dell’infanzia e giovedì 12 settembre 2024 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Leggi anche Maltempo a Milano e in Lombardia, allerta gialla per temporali dalla mezzanotte

Le lezioni termineranno invece sabato 7 giugno 2024 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale; il 30 giugno 2025 per le scuole dell’infanzia.

Calendario scolastico 2024/25 in Lombardia: le festività e i ponti

Nel corso dell'anno scolastico sono già previste le chiusure per la pausa invernale, che coincide con le feste natalizie, e per quella primaverile in occasione dei festeggiamenti di Pasqua. In particolare, le scuole restano chiuse da lunedì 23 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 per le festività natalizie, e da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile 2025 per le vacanze di Pasqua.

Qui l'elenco completo stabilito dalla normativa nazionale:

Tutte le domeniche

Sabato 1° novembre – Tutti i Santi

– Tutti i Santi Lunedì 8 dicembre – Immacolata Concezione

– Immacolata Concezione Da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio – Vacanze natalizie

– Vacanze natalizie I 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale – vacanze di Carnevale

antecedenti l’avvio del periodo quaresimale – vacanze di Carnevale Da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile – Vacanze di Pasqua

a martedì – Vacanze di Pasqua Venerdì 25 aprile – Anniversario della Liberazione d'Italia

– Anniversario della Liberazione d'Italia Giovedì 1° maggio – Festa del Lavoro

– Festa del Lavoro Lunedì 2 giugno – Festa della Repubblica Italiana

– Festa della Repubblica Italiana Festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente: nel caso di Milano, domenica 7 dicembre.