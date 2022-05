Carovita, azienda lombarda regala mille euro a ogni dipendente L’azienda bergamasca Brembo ha stanziato sei milioni per un contributo di mille euro che ogni dipendente troverà già nella busta paga di maggio. La motivazione? “Il forte aumento del costo della vita sta incidendo in modo importante sul bilancio delle persone, abbiamo voluto dare un segnale concreto”

Mille euro in più ad ogni collaboratore in Italia. La motivazione? Aiutare i dipendenti e le loro famiglie ad affrontare l'aumento costante del costo della vita. Un contributo straordinario deciso dalla Brembo, storica azienda internazionale di impianti frenanti per veicoli fondata nella bergamasca da Italo Breda e Emilio Bombassei. Il contributo sarà corrisposto già nella busta paga di maggio e costerà sei milioni di euro all'azienda (che l'anno scorso ha registrato un fatturato di oltre due miliardi e mezzo di euro, +25,8% rispetto all’anno precedente).

Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo

"In una fase in cui nel nostro Paese il forte aumento del costo della vita sta incidendo in modo importante sul bilancio delle persone e delle famiglie, abbiamo voluto dare un segnale concreto a tutti i nostri collaboratori", ha commentato Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo. "L'azienda ha sempre riposto particolare attenzione alle persone, e anche in questa occasione vuole dimostrare loro la sua vicinanza".

I precedenti

Non è la prima volta che un'azienda o un imprenditore decidono di regalare soldi ai dipendenti, in occasioni importanti come ricorrenze o come gesto di riconoscenza. Tra gli ultimi generosi si ricorda Siro Della Flora, fondatore della Metallurgica Legnanese di Rescaldina, che neanche un mese fa ha stanziato 1500 euro a ogni dipendente, a detta sua "una piccola sorpresa".