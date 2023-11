Cambio gomme invernali 2023 in Lombardia, quando scatta l’obbligo: le date e le regole Da oggi 15 novembre 2023 le auto devono esserne munite di gomme invernali oppure a bordo devono essere presenti le catene da neve: ecco quali sono le regole da seguire ed eventuali sanzioni.

A cura di Giorgia Venturini

È arrivato il freddo e con lui anche l'obbligo della gomme invernali: da oggi 15 novembre 2023 le auto dovranno esserne munite e chi non le avrà potrà essere sanzionato. In alternativa in auto bisogna avere a bordo le catene da neve. Stando da quanto specifica Regione Lombardia, la disciplina prescrive la marcatura M+S (ovvero "MS", "M/S","M-S","M&S"). Nel dettaglio, per questi pneumatici non sono previste limitazioni di periodo d’uso. I costruttori però consigliano l’utilizzo di pneumatici idonei al periodo stagionale. Certo è che tutti gli pneumatici invernali destinati alle autovetture devono essere omologati. L'omologazione è il riconoscimento ufficiale dell’Autorità della conformità ad una specifica tecnica o regolamento.

Per chi trasgredisce all'obbligo rischia la seguente sanzione: da 41 a 169 euro per chi circola nel centro urbano; da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano; da 80 a 318 euro se si è sprovvisti di gomme e catene da neve in autostrada.

Quando si cambiano le gomme invernali 2023 in Lombardia: le date

L'obbligo delle gomme invernali è previsto da oggi 15 novembre e durerà fino al 15 aprile 2024. Tra le soluzione quelle di mettere gomme "All season", "4 stagioni", "all weather", "multipurpose", "multiseason": se hanno la marcatura M+S consentono la circolazione in presenza di ordinanze. Per chi invece utilizza solo ruote invernali l'obbligo cadrà ad aprile, così come dal 15 aprile non sarà più obbligatorio tenere le catene da neve a bordo.

Leggi anche Accensione riscaldamento in Lombardia 2023-24: date e orari in zona E

Come riconoscere i pneumatici invernali e quali scegliere

Come spiega Regione Lombardia, gli pneumatici invernali destinati alle autovetture devono essere omologati, ovvero riconoscimenti ufficialmente dell’Autorità della conformità ad una specifica tecnica o regolamento. Questo vuol dire che solo prodotti conformi possono essere immessi sul mercato. Ma come si distinguono? L’omologazione è indicata dal marchio "E" seguito da un numero che identifica il Paese che ha rilasciato l’omologazione e da un numero di serie. Questo vuol dire che è vietato vendere e montare componenti non omologati. Si raccomanda di montare 4 pneumatici invernali per avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata.

Le multe per chi non rispetta l'obbligo di gomme o catene da neve

Per chi non è munito di pneumatici da neve rischia sanzioni. Nel dettaglio, le multe per chi trasgredisce l'obbligo di pneumatici invernali sono: da 41 a 169 euro per chi circola nel centro urbano; da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano; da 80 a 318 euro se si è sprovvisti di gomme e catene da neve in autostrada. Chi ha gomme all season non verrà sottoposto a sanzioni.