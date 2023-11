I migliori mercatini di Natale in Lombardia nel 2023: dove visitare i più belli La Lombardia è pronta a regalare la magia del Natale: i bellissimi mercatini, una tappa obbligatoria per immergersi nel clima delle festività, non mancheranno in tutte le città, tra i migliori quelli di Mantova e Como.

A cura di Giorgia Venturini

Si avvicina sempre di più il giorno di Natale e in Lombardia, come da tradizione, è pronta a regalare tutta la magia natalizia possibile. Come? Con i villaggi e i mercatini di Natale sparsi per tutta la regione. Ogni provincia, e quasi ogni paese, ha allestito i suoi. Ecco quindi un elenco dei migliori mercatini fuori Milano (qui non mancano le attrazioni natalizie) dove è obbligatoria una tappa per immergersi nel clima delle festività.

La Città dei Balocchi a Cernobbio e i mercatini di Natale a Como

Tra i posti unici in Lombardia in fatto di addobbi e decorazioni di Natale c'è sicuramente la Città dei Balocchi a Cernobbio, in provincia di Como. L'evento giunto alla sua 30esima edizioni anche quest'anno ha scelto il piccolo paese tipico del lago dopo anni e anni invece organizzato nel cuore della città di Como. Giochi di luce e mercatini con prodotti tipici sono stati allestiti tra il Borgo, la Riva di Cernobbio e la magnifica Villa Bernasconi. Tutte le informazioni verranno aggiornate sulla pagina Facebook dell'evento in cui gli organizzatori garantiscono: "Preparatevi per un mese di emozioni, spettacoli, e divertimento per tutta la famiglia".

I mercatini di Natale, come da tradizione, sono i protagonisti anche di Como. Ma non solo mercatini: vicino al Duomo un grande albero di Natale illuminerà la piazza, mentre in piazza Cavour si potrà pattinare sul ghiaccio.

La scorsa edizione della Città dei Balocchi a Cernobbio

I mercatini di Natale a Lecco

Non è da meno l'altro ramo del lago di Como. Le luminarie sono già presenti in piazza XX Settembre, piazza Cermenati e tutte le vie del centro di Lecco. Sopratutto per i più piccoli non manca il Villaggio degli Elfi che fino al 7 gennaio è pronto a regalare tante sorprese. Dal 2 dicembre in piazza Mazzini alle 18.30 c'è il tradizionale momento dell'accensione dell'albero di Natale: qui è tutto pronto per il conto alla rovescia.

E ancora: per gli appassionati dei presepi è stata allestita una mostra ad hoc in villa Manzoni. Qui ci si può accedere dal 3 dicembre al 14 gennaio e l'evento è organizzato dall'associazione italiana Amici del Presepe. Altra mostra "Capolavoro per Lecco", questo il suo nome, è allestita dal 5 dicembre al 3 marzo al Palazzo delle Paure: in questo caso è tutto merito dell'associazione culturale Madonna del Rosario. E già che ci siete diventa obbligatorio anche un giro alla Sagra delle specialità natalizie domenica 10 e domenica 17 dicembre in piazza Mazzini.

Dalla pagina Facebook, Luci su Lecco

I mercatini di Natale a Monza

Fino al 7 gennaio la magia del Natale è assicurata anche a Monza dove non manca il Villaggio di Natale allestito tra piazza Carducci, largo IV Novembre e piazza San Paolo. Nel villaggio non mancano gli artigiani della zona che espongono e vendono i propri prodotti promuovendo così la qualità di tutto il territorio di Monza e Brianza. Per i più piccoli l'appuntamento è anche in piazza Carducci dove è stata allestita la Casa di Babbo Natale e dei suoi elfi: qui i bambini possono consegnare la loro lettera con i desideri di questo Natale.

Mentre gli appassionati del ghiaccio si possono divertire sulla pista allestita in largo IV Novembre aperta fino al 7 gennaio 2024, seguendo i seguenti orari: dal lunedì al giovedì 14.00-19.30; venerdì, sabato e domenica 14.00-24.00. A Capodanno invece l'apertura è prolungata fino alle 02 di notte. Il biglietto per pattinare costa 8 euro, ridotto 6 euro.

I mercatini di Natale a Mantova

Come da tradizione anche Mantova si prepara ad accogliere il Natale con i suoi mercatini, la pista di pattinaggio e il famoso trenino rosso in giro per la città. Le casette di legno allestite con i migliori prodotti artigianali sono state allestite in piazza Virgiliana dall'11 novembre fino al 26 dicembre sempre nei fine settimana. Nella stessa piazza è stata allestita la pista di pattinaggio, mentre i visitatori di Mantova possono ammirare il centro storico a bordo del trenino rosso con le sue tappe nei posti più significativi della città.

I mercatini di Natale a Livigno

Per chi invece non è Natale senza neve l'appuntamento è a 1.800 metri a Livigno, in Alta Valtellina. Qui, dove ormai le nevicate sono abbondanti, si possono ammirare i mercatini di Natale con i prodotti tipici del posto. L'appuntamento è in via Ostaria fino al 24 dicembre con i seguenti orari: dalle ore 10.30 alle ore 18.30. E chi è in zona sotto Natale non può perdersi la fiaccolata natalizia, uno spettacolo all’insegna di adrenalina e tradizione a cura dei maestri di sci di Livigno. E tra un'attrazione natalizia e l'altra nel paese della Valtellina si può sciare sulle piste che arrivano direttamente in centro.

Dalla pagina Facebook Amici di Livigno