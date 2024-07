video suggerito

Covid in Lombardia, boom di casi nell'ultima settimana: più 63 per cento di contagi (ma pochi ricoveri) Sono stati 8.942 i contagi Covid registrati in Italia nella settimana tra l'11 e il 17 luglio 2024. La Lombardia, con 1.761 positivi in una settimana (681 in più rispetto ai sette giorni precedenti) resta ancora in testa.

Sono stati quasi 9mila (8.942) i contagi Covid registrati in Italia nella settimana tra l’11 e il 17 luglio 2024, il 62 per cento in più rispetto ai 7 giorni precedenti quando i casi erano 5.503: la Lombardia, con 1.761 positivi in una settimana ovvero 681 in più rispetto ai sette giorni precedenti (più 63 per cento) resta ancora in testa per numero di casi, seguita dal Lazio con 1.627 positivi registrati e dalla Campania con 1.483.

Il bollettino Covid del ministero della Salute

È quanto riporta l'ultimo bollettino aggiornato del ministero della Salute sull’andamento di Covid nel Paese, che naturalmente non tiene conto dei casi "sommersi" di chi non si sottopone a tampone pur manifestando evidenti sindromi simil-influenzali. Le varianti Kp2 e Kp3, attualmente in circolazione, comportano infatti in chi viene contagiato febbre, tosse, difficoltà respiratorie, perdita di gusto e olfatto.

Il numero di pazienti ricoverati negli ospedali della Lombardia

Una situazione che attualmente non desta particolare preoccupazione nelle autorità sanitarie. Negli ospedali lombardi il numero di ricoveri è contenuto: sono al momento 93 i pazienti degenti, la cui età media è 75 anni. La metà di loro è in ospedale a causa del Covid, gli altri per diverse patologie a cui si è aggiunto il contagio.