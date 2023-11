Mercatini di Natale 2023 a Bergamo e provincia, date e dove trovarli I mercatini di Natale a Bergamo sono iniziati il 17 novembre 2023 e dureranno fino al 26 dicembre 2023: saranno aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30.

Il 17 novembre sono iniziati i mercatini di Natale a Bergamo: il 25 dicembre è vicino e tanti cittadini si sono già riversati nel piazzale degli Alpini per poter acquistare i primi regali. Le casette di legno resteranno fino al 26 dicembre: sarà possibile comprare specialità enogastronomiche, ma anche manufatti artigianali, stoffe, bigiotteria e vasi in ceramica, vetro e legno.

I mercatini non saranno solo a Bergamo, ma in tutta la provincia. Ecco allora tutto ciò che è necessario saper per potersi godere con entusiasmo i giorni precedenti al Natale.

I mercatini di Natale a Bergamo

Una foto dei mercati di Natale del 2022

I mercatini di Natale sono iniziati il 17 novembre 2023 e dureranno fino al 26 dicembre 2023: saranno aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Sabato 8 dicembre resteranno aperti fino alle 22. Saranno invece chiusi il 25 dicembre. In piazza Matteotti invece da domani, venerdì 24 novembre, ci sarà il Christmas Market che invece resterà aperto fino al 7 gennaio 2024.

Questo sarà aperto da lunedì a mercoledì dalle 9 alle 20. Dal giovedì alla domenica invece saranno aperti dalle 9 alle 22.30.

Il mercatino di Castione della Presolana

I mercatini sono stati aperti il 18 novembre 2023 e chiuderanno il 17 dicembre 2023 dalle 10 alle 19.30. All’interno c’è anche il villaggio di Babbo Natale per i più piccoli, la magica pista dell’elfo Buddy, il trenino della Presolana. Si può anche assistere a show musicali e spettacoli con clown e cantastorie.

La Casa Bergamasca di Babbo Natale

lacasabergamascadibabbonatale.it

Da Sabato 18 novembre e fino a martedì 26 dicembre sarà aperta la casa bergamasca di Babbo Natale. Aprirà tutti i giorni dalle 14 e fino alle 18. Si tratta della sua sedicesima edizione nella Città di Clusone. All'ingresso ci saranno gli elfi che aiuteranno i bimbi a scrivere la letterina di Babbo Natale. Tutti i testi potranno partecipare al concorso "In miniera e in fattoria gratis": chi vincerà potrà portare tutti i compagni gratis alla Fattoria Ariete e alle miniere della Val del Riso.

Si potrà entrare nella cucina di Babbo Natale, nel salotto, nella camera da letto e anche nel bagno. Infine si potrà realizzare tanti lavoretti con lui.

La festa di Santa Lucia a Seriate

A Seriate (Bergamo), in piazza Donatori di Sangue si svolgerà il mercatino di Santa Lucia – Aspettano Natale. L'evento si svolgerà il 10 dicembre 2023 dalle 9 alle 19. Ci saranno diversi spettacoli per bambini con musica natalizia e laboratori creativi. Saranno inoltre venduti alimenti e pezzi di artigianato.