Accensione riscaldamento in Lombardia 2023-24: date e orari in zona E A Milano i riscaldamenti si potranno accendere dal 22 ottobre per 13 ore al giorno e verranno spenti l’8 aprile 2024. Tutte le città lombarde si trovano in zona E.

A cura di Ilaria Quattrone

Tra meno di sei giorni potranno essere accesi i riscaldamenti a Milano. Il capoluogo meneghino è tra le città che rientra nella fascia climatica E. In questa zona rientrano tutti i Comuni che hanno i gradi giorno – che sono la somma tra la temperatura e la temperatura media esterna giornaliera – tra 2.101 e 3.000. Nella zona F, invece, non è previsto alcuna limitazione: è possibile, infatti, tenere accesi i riscaldamenti tutto l'anno.

Tutta la Lombardia in zona E: quando si accendono i riscaldamenti a Milano

A Milano, sulla base di un'ordinanza emessa dal sindaco Giuseppe Sala, gli impianti potranno essere accesi il 22 ottobre e verranno spenti l'8 aprile. Potranno restare accesi per tredici ore al giorno. Più precisamente dalle 5 del mattino e fino alle 23.

Quale sarà la temperatura massima per i riscaldamenti a Milano

La temperatura massima prevista è di 19 gradi centigradi con una tolleranza di due gradi in più per tutti gli edifici che non sono adibiti ad attività industriali, artigianali o simili. Per loro, invece, il limite è previsto a 18 gradi centigradi con più 2 gradi in più di tolleranza.

Quando potranno essere accesi i riscaldamenti nelle altre province lombarde

Oltre Milano, nella zona climatica E rientrano tutte le province. Quindi i riscaldamenti potranno essere accesi anche a Sondrio, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia e Varese. Anche a Sondrio potranno essere accesi tra il 22 ottobre e il 7 aprile. Per la città di Bergamo, invece, sulla base di quanto stabilito dal Comune, potranno essere accesi dal 25 ottobre al 15 aprile 2024. A Monza potranno essere accesi dal 22 ottobre all'8 aprile. A Varese invece saranno accesi dal 23 ottobre.

A Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia potrebbero essere accesi tra il 15 ottobre e il 7 aprile.