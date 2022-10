Cade un aereo nel Mantovano, Francesca muore a 34 anni: lascia una bimba di 20 mesi Si chiamava Francesca Pippa la donna di 34 anni che nel pomeriggio di domenica ha perso la vita nel Mantovano mentre viaggiava su un ultraleggero che è precipitato al suolo.

Si chiamava Francesca Pippa la donna di 34 anni che nel pomeriggio di domenica ha perso la vita nel Mantovano mentre viaggiava su un ultraleggero che è precipitato al suolo. La 34enne, che viaggiava insieme al marito Valentino Mosca, coetaneo, la sorella di lui Lara e l'amico pilota Marco Bonafini, è stata l'unica vittima dello schianto. Lascia una bambina di appena 20 mesi. A settembre, aveva celebrato il secondo anniversario di matrimonio con Valentino. Il volo per l'escursione sul Veronese era un regalo che l'uomo le aveva fatto.

Dall'incidente, Valentino è uscito quasi del tutto illeso. Liberatosi delle lamiere dell'aereo, ha allertato i soccorsi che si sono precipitati sul posto. Gli operatori sanitari hanno immediatamente soccorso Francesca e l'amico pilota, trasportato in codice rosso e in pericolo di vita al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia. La sorella di Valentino, Lara, è stata invece trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Cremona, anch'essa in codice rosso. Per Francesca, al contrario, non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno tentato in tutti i modi di rianimarla, ma per lei era troppo tardi.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente

Come riportato dai quotidiani locali, l'incidente aereo si è verificato intorno alle 15.30 di domenica 2 ottobre a poche centinaia di metri dalla pista dell’Aeroclub Mantova Asd a Ponteventuno. Dopo aver sorvolato la pianura mantovana fino a Trento, il gruppo stava tornando alla base. Un volo che fino a quel momento non aveva avuto problemi. A causare lo schianto, riporta il Corriere della sera, pare essere stata un errato calcolo delle misure da parte del pilota che, per evitare la rete protettiva fuori dalla pista, ha provato a rialzare il velivolo quando però era troppo tardi. La Procura di Mantova ha aperto un'inchiesta al momento senza ipotesi di reato e nessun iscritto al registro degli indagati.