Cade nei boschi mentre cerca funghi, recuperata la salma di un uomo: è la settima vittima in Valtellina

Nel corso della giornata di oggi, lunedì 15 settembre, un cercatore di funghi ha perso la vita nei pressi di Talamona, un comune in provincia di Sondrio. È la settimana vittima in Lombardia dall'inizio della stagione.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 14:00 di oggi pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 14:04 a bordo di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero state allertate anche le forze dell'ordine.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il cercatore di funghi – un uomo di 75 anni – si sarebbe recato nei boschi sopra il centro abitato di Talamona (Sondrio) intorno all'ora di pranzo, ma in breve tempo avrebbe smesso di dare sue notizie. Subito dopo l'allarme di scomparsa, sono intervenuti i tecnici della Stazione di Morbegno del Cnsas con otto soccorritori, insieme con il Sagf di Sondrio e i Vigili del fuoco che sono riusciti a individuare l'uomo in località La Bianca, una zona caratterizzata da canali e salti di roccia a circa 1000 metri di quota. Il medico che è giunto sul luogo ha constatato il decesso del 75enne e la salma è stata recuperata dall'elisoccorso. Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenuto sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.