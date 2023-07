Cade e viene schiacciato dal muletto mentre scende dalla rampa del camion: grave un operaio A Somma Lombardo (Varese) un operaio di cinquant’anni è stato schiacciato dal muletto che stava guidando: è in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Grave incidente sul lavoro a Somma Lombardo, comune che si trova in provincia di Varese. Nella giornata di oggi, martedì 25 luglio, un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un muletto. L'uomo, un cinquantenne, è rimasto gravemente ferito ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

L'operaio sarebbe stato schiacciato dal suo muletto

Sono ancora poche le informazioni relative a questo incidente: l'allarme è arrivato intorno alle 15.35. Sembrerebbe che il cinquantenne, che stava lavorando in via dei Mille, sia caduto dal muletto che stava lavorando. Sarebbe infatti stato schiacciato dallo stesso mentre scendeva dalla rampa di un camion.

La caduta è stata molto violenta: l'uomo ha infatti riportato un trauma al bacino e agli arti inferiori. I colleghi hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

È stato portato in ospedale a Monza in codice rosso

Sono stati allertati i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Sul posto sono intervenuti con un'automedica, un'ambulanza e un elicottero. Il cinquantenne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove riceverà tutte le cure del caso.

I vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dll'Agenzia di tutela della salute dell'Insubria hanno invece svolto tutti i rilievi del caso. Sarà infatti necessario ricostruire la dinamica precisa dell'incidente e soprattutto accertarsi che, durante l'orario di lavoro, venivano rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.