Cade durante una corsa in montagna, grave un 18enne: cos’è successo

Un ragazzo di 18 anni è caduto mentre stava correndo per la Marathon Trail Lago di Como. È stato trovato in un gravissimo stato di ipotermia. È stato trasferito a Bergamo.

Sarebbe dovuta essere una competizione come tante altre e invece ha rischiato di finirei in una tragedia. Nella giornata di ieri, sabato 27 settembre 2025, si è svolta infatti una competizione sulle montagne lombarde. Precisamente la Marathon Trail Lago di Como, che si svolge appunto sul lago di Como e si sviluppa su un percorso di 42 chilometri. Tra i partecipanti c'era un ragazzo di soli 18 anni, che durante la competizione è caduto ed è stato poi ritrovato dopo diverse ore in un grave stato di ipotermia.

Il 18enne, un giovane atleta originario di Griante (Como), si è presentato al via della gara alle 8.30 del mattino. Avrebbe dovuto fermarsi al checkpoint previsto per il pomeriggio, ma lo ha saltato. Non vedendolo arrivare, sono stati allertati i soccorsi. Sono stati mobilitati i vigili del fuoco, che hanno fatto decollare alcuni elicotteri, gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), e il soccorso alpino. Il 18enne è stato trovato dopo circa tre ore di ricerche. Sembrerebbe che sia caduto mentre percorreva la salita verso il monte Bregagno, una tappa del percorso che era stata cancellata dagli organizzatori a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Il 18enne è stato trovato in un grave stato di ipotermia. Dopo avergli prestato le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Al momento non è ancora possibile sapere se le sue condizioni siano migliorate.