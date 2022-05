Cade dalla moto del fidanzato per l’asfalto bagnato, Barbara De Donatis muore a 40 giorni dalle nozze Cade dalla moto del fidanzato per l’asfalto bagnato. Non andavano veloci, ma il temporale aveva reso la strada viscida. Barbara e Andrea si sarebbero dovuti sposare il prossimo 3 luglio.

A cura di Enrico Spaccini

Barbara De Donatis, 29 anni (foto da Facebook)

La laurea all'Università di Verona, il lavoro da logopedista prima in ospedale poi in una clinica a Salò. Tra poche settimane, circa 40 giorni, Barbara De Donatis , 29 anni di Vestone (in provincia di Brescia) si sarebbe dovuta sposare con Andrea Rizzi. È bastato l'asfalto bagnato da un temporale a interrompere tutto. Barbara è morta nel pomeriggio di domenica 22 maggio, sbalzata dalla sella della moto guidata proprio da Andrea su una curva della statale 421 a Molveno, in Trentino.

L'incidente a Molveno

I carabinieri di Riva del Garda hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. La velocità era contenuta: Andrea sapeva che la strada era scivolosa. Il temporale che poche ore prima si era abbattuto nell'area a nord di Trento aveva lasciato un asfalto viscido, insidioso. In direzione San Lorenzo, Andrea ha perso il controllo della moto. Una caduta non troppo violenta: lui ha riportato solo qualche contusione e pochi graffi. Barbara, invece, è finita oltre la carreggiata. Passando sotto il guard rail, è precipitata nel vuoto per diversi metri dopo essersi scontrata con varie rocce e finendo nella radura di fianco ai sentieri del lago di Molveno.

I soccorsi e la corsa al Santa Chiara

Andrea si è subito rialzato e chiamato il 112. Risalito in moto, ha cercato di raggiungere Barbara più in fretta che poteva. Lei gridava, chiedeva aiuto. Dopo pochi minuti è arrivata un'ambulanza, i vigili del fuoco e l'elisoccorso dei pompieri di Trento che ha trasportato un medico rianimatore. Raggiungere Barbara è stato difficile, e quando sono arrivati aveva già perso conoscenza. I sanitari hanno provato a rianimarla per diverso tempo, però senza successo. Arrivati al Santa Chiara di Trento, si è potuto solo constatarne il decesso. Il fidanzato ora è ricoverato. Le ferite sono lievi, ma è ancora sotto shock. I due vivevano da poco insieme e si sarebbero dovuti sposare il prossimo 3 luglio.