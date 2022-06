Festeggiano l’anniversario di nozze e poi si schiantano con la moto: muore la moglie Vittoria Barillari, di 50 anni, è morta dopo essere stata coinvolta in un tragico incidente in moto: era con suo marito e la coppia stava tornando a casa dopo aver festeggiato il suo anniversario di nozze.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Stavano ritornando dai festeggiamenti per il loro anniversario di nozze quando sono rimasti coinvolti in un tragico incidente mentre erano in sella alla loro moto. Nell'impatto è morta Vittoria Barillari, la donna di 50 anni: a dare la notizia del decesso sono stati oggi i medici. L'incidente era avvenuto infatti lo scorso 2 giugno, tra Cappelletta e Romanore, due frazioni di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova. La donna era stata subito soccorsa e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Civile di Brescia, dove purtroppo è morta nella giornata di oggi.

L'incidente e il decesso dopo il ricovero in ospedale

Dalla ricostruzione di quanto accaduto, l'incidente sarebbe stato provocato da un guasto della moto che ha fatto cadere la 50enne sull'asfalto: Vittoria Barillari ha pestato violentemente la testa sull'asfalto. Il marito invece era riuscito a rimanere in sella. Subito il trasferimento in elicottero all'ospedale Civili di Brescia dove è stata immediatamente sottoposta a un delicato intervento chirurgico durante il quale i medici hanno cercato di fermare l'emorragia celebrare. Ora tutta Palidano di Gonzaga, paese nel Mantovano, in cui abitava piange la sua scomparsa: lascia il marito Vincenzo, il figlio Antonio, i genitori e i fratelli. Sul gruppo Facebook del paese si legge: "La comunità di Palidano piange la perdita della cara Barillari Vittoria. Per anni si è dedicata al catechismo dei nostri ragazzi in Parrocchia, sempre pronta ad aiutare, disponibile e gentile con tutti in Paese.Il nostro pensiero va alla sua famiglia alla quale ci stringiamo in questo incolmabile dolore. Ciao Vittoria".