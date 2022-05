Le lacrime di Andrea ai funerali della fidanzata Barbara, sbalzata dalla moto: “Griderò il mio amore per te” Si sono celebrati ieri i funerali di Barbara De Donatis, la 29enne morta a seguito di un incidente in moto con il fidanzato. Le esequie sono avvenute nella chiesa dove la coppia avrebbe dovuto sposarsi a luglio.

Barbara De Donatis, 29 anni (foto da Facebook)

"Tieni sempre accesa l'antenna del tuo cuore, così che quando ti chiamerò, ti cercherò, quando griderò al cielo il mio amore per te, tu possa ascoltarmi e rispondermi. Sono felice di essere stato amato da una donna fantastica”. Piange a dirotto Andrea, promesso sposo di Barbara. Barbara che domenica pomeriggio è morta dopo un incidente in moto a Molveno, mentre era abbracciata al suo Andrea. La coppia si sarebbe dovuta sposare proprio questo luglio, nella chiesa dove ieri sono stati celebrati i funerali di Barbara. Era tutto pronto per la cerimonia, nella chiesa parrocchiale della Visitazione di Maria a Vestone, il paesino del bresciano da cui provenivano i due innamorati. Ma il destino ha deciso diversamente, capovolgendosi nel giro di qualche secondo in una soleggiata domenica di maggio. La chiesa era gremita, come avrebbe dovuto esserlo quest'estate: di gente in lacrime, centinaia tra amici e colleghi di lavoro di Barbara e del fidanzato, che dandosi il cambio sull'altare hanno ricordato, commossi, la vitalità e la dolcezza di Barbara. Tra loro anche i genitori Maria e Fernando, con il fratello maggiore Andrea.

L'incidente in moto

Barbara De Donatis aveva 29 anni. Dopo la laurea all'Università di Verona come logopedista, lavorava in una clinica di Salò e a Vestone. Fidanzata con Andrea Rizzi da anni, aveva programmato di convolare a nozze con lui questo 3 luglio, nella chiesa del loro paese d'origine. Ma tutto si è interrotto domenica scorsa, di fianco al lago di Molveno. Era una bella domenica di primavera, dal caldo quasi estivo, e i due avevano deciso di fare una gita fuori porta. Il sole, il lago che luccica. La coppia si trova in sella alla moto di Andrea quando all'improvviso finiscono sbalzati via: il mezzo avrebbe perso aderenza all'improvviso, forse per l'asfalto reso scivoloso da un recente temporale. Barbara finisce catapultata oltre il guardrail, giù in un dirupo, e dopo un volo di 20 metri impatta tra le rocce di una radura. Andrea, che riporta solo qualche lieve contusione ed è steso sull'asfalto, riesce a sentirla chiamare aiuto. Quando però i Vigili del fuoco, l'ambulanza della Croce Bianca e l'elisoccorso di Trento riescono finalmente a raggiungerla in fondo alla scarpata, le condizioni della giovane appaiono fin da subito molto critiche: disperati i tentativi di rianimarla.