Organizzano una grigliata per Pasquetta e restano bloccati su un isolotto: salvati dai vigili del fuoco

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe dovuto essere una giornata di festa e allegria, ma invece si è trasformata in un incubo. Nella giornata di ieri, lunedì 1 aprile, dieci persone si sono riunite su un isolotto sul Po. Avevano infatti organizzato una grigliata in occasione di Pasquetta. Era infatti tutto pronto per poter trascorrere, come ogni anno, qualche ora di spensieratezza. Purtroppo, però, qualcosa è andato storto.

Il gruppo bloccato su un isolotto a causa dell'innalzamento del fiume

È infatti accaduto che attorno a quel piccolo territorio, che si trova all'altezza del comune di Suardi (Pavia) nella Lomellina, si innalzasse il livello del fiume. Il gruppo è stato quindi costretto a rifugiarsi su un'isola di ghiaia. Sono riusciti però a chiamare i soccorritori. Appena ricevuta la segnalazione, sono immediatamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Una è arrivata dalla sede centrale di Pavia e un'altra dal distaccamento di Mede.

Sono stati portati tutti in salvo dai vigili del fuoco

Per mettere in salvo tutti, è stato però necessario utilizzato l'elicottero Drago decollato da Varese. Tutte e dieci le persone sono state portate al sicuro. Nessuna di loro, fortunatamente, ha riportato ferite o traumi: solo tanta paura. Non è stato quindi necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118. Sul posto erano presenti anche i carabinieri che hanno aiutato i pompieri a coordinare tutte le attività e operazioni di salvataggio. Insomma quella che sarebbe dovuta essere una giornata di gioia, è diventato un incubo da dimenticare.