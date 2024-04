video suggerito

Accende il camino per il freddo improvviso e si incendia la casa: a prendere fuoco la canna fumaria In un'appartamento di Pilzone di Iseo, in provincia di Brescia, la canna fumaria ha preso fuoco: la famiglia aveva riacceso il camino per il freddo improvviso di questi giorni.

A cura di Giorgia Venturini

Il freddo improvviso di questi giorni ha costretto tanti italiani a riaccendere camino e stufe. Così è stato anche in un'appartamento di Pilzone di Iseo, in provincia di Brescia, ma la famiglia ha vissuto attimo di paura. La canna fumaria ha infatti preso fuoco avvolgendo parte della casa nelle fiamme. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri lunedì 22 aprile. Fortunatamente però nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari in ambulanza e i vigili del fuoco che si sono attivati immediatamente per spegnere il fuoco. In zona sono usciti anche altre volte i pompieri, sempre per roghi causati dalla riaccensione di camini e stufe.

Nella serata di oggi 23 aprile invece verso le 20 le squadre del Comando di Lodi e del distaccamento Volontario di Sant’Angelo Lod sono intervenuti con autopompa, autobotte e autoscala in via San Carlo Borromeo a Sant’Angelo Lodigiano: anche in questo caso i pompieri sono usciti perché allertati da un incendio sul tetto. Non ci sarebbero feriti.