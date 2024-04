Fuga di gas dal riscaldamento centralizzato: evacuati 18 appartamenti a Luvinate

video suggerito

Una fuga di gas si è verificata in un palazzo a Luvinate, in provincia di Varese, nella serata di oggi sabato 27 aprile: fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma sono stati fatti evacuare 18 appartamenti.

Giorgia Venturini

Nella serata di oggi sabato 27 aprile i vigili del fuoco si sono attivati in una palazzina di Luvinate, in provincia di Varese. Qui sono stati allertati per una fuga di gas in via Campo dei Fiori. Subito sono stati fatti evacuare tutti i 18 appartamenti dello stabile.

Dalle prime informazioni non risultano persone ferite o intossicate. Stando a quanto riportato dalla Prealpina, i tecnici hanno effettivamente riscontrato la perdita e sistemato il contatore che alimenta riscaldamento centralizzato. Tutto verrà messo in sicurezza per garantire agli inquilini di entrare il prima possibile.

Fortunatamente nulla di grave, come è invece successo nel febbraio scorso quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montello precisamente all'angolo con via Fratelli Di Dio a Milano dove si è verificata una esplosione a causa di una fuga di gas: l'esplosione ha riguardato un'abitazione che si trova al sesto piano di un edificio. L'appartamento è andato completamente distrutto. I detriti sono finiti sulle automobili parcheggiate, danneggiandole. La stanza che ha subito maggiori danni sembrerebbe essere la camera da letto.

Sembrerebbe che al momento dei fatti, in casa ci fossero due persone. Nessuna dei due ha riportato ferite: sono rimaste fortunatamente illese.