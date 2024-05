Incendio nel Bresciano, fiamme in una palazzina: trenta famiglie evacuate

video suggerito

Nella serata di ieri, lunedì 20 maggio, è divampato un incendio in un edificio di Manerbio, comune che si trova in provincia di Brescia. Sono state evacuate trenta famiglia: tra loro ci sono anche disabili, anziani e bambini. La struttura avrebbe subito ingenti danni. Non si registrano feriti gravi: qualcuno è rimasto lievemente intossicato.

Le fiamme hanno interessato una palazzina che si trova in zona piazza Aldo Moro. L'incendio è divampato poco prima delle 20.30 da uno scantinato. I residenti sono riusciti a scappare e riversarsi in strada. Nel frattempo è stato dato l'allarme: diverse squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto per spegnere il rogo. Sono stati inviati pompieri anche da Brescia e Verolanuova. È possibile che l'incendio sia stato innescato da un corto circuito o una perdita.

La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e due ambulanze: nessuno, come scritto precedentemente, ha riportato gravi ferite. Alcuni sono stati medicati sul posto e cinque persone sono state trasferite in ospedale, ma per precauzione. Nel frattempo i carabinieri hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica.

Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno dato inizio alle operazioni di bonifica. Questa mattina, una volta fatta la conta dei danni, si capirà se lo stabile sia agibile o meno. I tecnici comunali sono invece a lavoro per cercare alloggi temporanei per le famiglie.