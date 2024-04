video suggerito

Emergenza asili nido a Milano, oltre tremila bambini restano fuori: sono quattro bambini su dieci Sono ancora migliaia le famiglie in attesa. A confermarlo è la pubblicazione da parte del Comune di Milano delle graduatorie provvisorie per gli asili nido: al momento restano in attesa di un posto 3.293 piccoli tra 0 e 3 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sono ancora migliaia le famiglie in lista d'attesa. A confermarlo è la pubblicazione da parte del Comune di Milano delle graduatorie provvisorie per gli asili nido: al momento restano in attesa di un posto per il prossimo anno 3.293 piccoli compresi tra 0 e 3 anni, ossia quattro bambini su dieci.

Così, nonostante la situazione sia migliore rispetto a dodici mesi fa quando i bambini fuori dalle graduatorie pubbliche erano 476 in più (3.769), l'emergenza rimane. E i genitori, in mancanza di un supporto interno alla famiglia sono costretti a rivolgersi privatamente a babysitter oppure a un nido privato, con rette che in media vanno dai 650 ai 750 euro al mese (per gli asili comunali si paga in base all’Isee, con fascia massima di 502 euro). Una spesa sicuramente ingente per tantissimi nuclei familiari, spesso con un figlio o più a carico.

Per il prossimo anno scolastico, insomma, il Comune offre 4.580 posti (la disponibilità complessiva è di 8.202 tra strutture comunali, in appalto e nidi privati convenzionati), risultati insufficienti a fronte delle 7.778 domande arrivate, in leggero calo rispetto alle 7.844 di un anno fa: per tanti piccoli, così, resta da sperare nello scorrimento di graduatoria. Mentre, stando ai dati pubblicati dal Comune di Milano, è molto più semplice peentrare nelle sezioni primavera, tra il nido e la materna, e riservate ai bimbi tra i 2 e i 3 anni: qui le domande sono state 412, e sono state tutte accolte.

Diminuiscono intanto le iscrizioni alle elementari, per il calo delle nascite che ormai da tempo sta interessando il nostro Paese: attualmente in lista d’attesa figurano 364 famiglie, ma le loro richieste saranno sicuramente riassorbite.