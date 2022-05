Barbara, morta cadendo dalla moto: i funerali saranno nella stessa chiesa dove avrebbe dovuto sposarsi Barbara De Donatis è morta 40 giorni prima del suo matrimonio. La 29enne è caduta dalla moto del suo fidanzato Andrea. In suo ricordo, la famiglia non ha chiesto fiori ma una donazione alla Onlus Rio de Oro di Gavardo.

A cura di Enrico Spaccini

Barbara De Donatis, 29 anni (foto da Facebook)

Il prossimo 3 luglio avrebbe dovuto sposarsi con il suo fidanzato, Andrea Rizzi, proprio in quella chiesa parrocchiale di Vestone, in provincia di Brescia. Questo pomeriggio, invece, alle 16 i suoi famigliari e amici la saluteranno per l'ultima volta. Barbara De Donatis è morta domenica 22 maggio a causa dell'asfalto troppo bagnato che l'ha fatta cadere e sbalzare dalla moto di Andrea. La sua famiglia ha chiesto a tutti coloro che vogliono ricordare la 29enne di non inviare fiori, ma di devolvere offerte all'associazione Rio de Oro Onlus di Gavardo.

Le offerte per Rio de Oro

La cerimonia partirà dalla Casa funeraria Gabusi&Zani in località Mondalino, a Sabbio Chiese (Brescia). Lo hanno annunciato i suoi parenti più stretti: il fratello Andrea e i genitori Maria e Fernando. La famiglia di Barbara ha chiesto a tutti coloro che vogliono omaggiare il ricordo della figlia di non mandare fiori, ma di fare una buona azione. L'associazione onlus scelta dalla famiglia è un'organizzazione di volontariato nata nel 2008 che porta avanti progetti destinati ai bambini disabili Saharawi, la popolazione che abita le coste occidentali del Sahara.

L'incidente in moto

Barbara lavorava come logopedista in una clinica a Salò. Si era laureata all'Università di Verona e presto avrebbe sposato Andrea. La scorsa domenica, i due hanno deciso di fare una gita in moto nelle zone di Molveno, in Trentino. Un paesaggio mozzafiato dove, però, poche ore prima si era abbattuto un temporale. La strada era scivolosa, insidiosa. Per questo motivo Andrea, che era alla guida della moto, andava a velocità contenuta, senza esagerare. Accortezza che, però, non si è rivelata sufficiente. Il ragazzo ha perso il controllo delle due ruote, cadendo. Lui ha riportato solo qualche graffio. Barbara, invece, è finita oltre la carreggiata precipitando nel vuoto per diversi metri. La 29enne è stata raggiunta dai soccorsi con non poche difficoltà ed è stata poi trasportata con urgenza al Santa Chiara di Trento. Là è stato possibile solo constatare il decesso della ragazza.