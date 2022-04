Cade da una scala e muore: chi era l’elettricista trovato dopo due giorni in un capannone L’elettricista Gianni Russo, 63enne originario di Foggia, è morto cadendo da una scala. Il corpo è stato ritrovato dopo due giorni nel capannone di Sesto San Giovanni dove stava lavorando.

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Gianni Russo l'elettricista trovato senza vita pochi minuti prima delle 14 e 30 di mercoledì 13 aprile. Nato nel piccolo comune di Stornara, in provincia di Foggia, stava lavorando alla ristrutturazione di un capannone in via Daniele Manin 350 a Sesto San Giovanni, nell'hinterland di Milano. Una zona industriale, poco lontana da Cologno Monzese, dove si trovano solo complessi di aziende varie. Russo aveva 63 anni, lascia una compagna e due figli di 14 e 17 anni.

Un malore o una scossa elettrica

Gli operai che lavoravano con lui al cantiere lo avevano salutato la sera di lunedì 11 aprile. Era arrampicato in cima a una scala telescopica ed era alle prese con una scatola di derivazione. Poi, il martedì dopo nessuno era più rientrato in quel capannone, nessuno lo aveva visto. Quando i colleghi di Russo sono tornati sul posto, nel primo pomeriggio di mercoledì, hanno visto il suo corpo steso a terra e hanno dato l'allarme. I sanitari del 118, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso avvenuto diverse ore prima. Sulla questione ora sta indagando la polizia del commissariato di Sesto San Giovanni. Bisognerà, infatti, chiarire se a farlo cadere dalla scale e ucciderlo sia stato un malore o una scossa elettrica, in modo da capire se inserirlo nel triste e lungo elenco delle morti sul lavoro.

La morte di Florian Ursu a Cusago

Un episodio simile è accaduto a Cusago, alle porte di Milano, proprio la sera dell'11 aprile. Florian Ursu, un operaio di 46 anni di origini romene, era impegnato nei lavori di sostituzione della serranda di un garage quando è caduto dalla scala. Si trovava a circa 4 metri di altezza. Ha battuto la testa sull'asfalto e quando i soccorsi sono arrivati sul posto era già deceduto.