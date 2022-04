Incidente sul lavoro a Cusago, operaio cade da una scala e muore L’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di 4 metri battendo violentemente la testa sull’asfalto. Altro incidente grave questa mattina dove è rimasto coinvolto un operaio di 28 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Tragico incidente sul lavoro nella tarda serata di ieri 11 aprile: un operaio di 46 anni è morto cadendo da una scala mentre era impegnato nei lavori di sostituzione di una cler. Inutili per lui i soccorsi. La tragedia è avvenuta alle 22.40 di lunedì 11 aprile, all'esterno di una ditta di complementi d'arredo in viale Europa, a Cusago, alle porte di Milano. Dalle prime informazioni, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di 4 metri battendo violentemente la testa sull'asfalto. Subito è scattata la macchina dei soccorsi ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare.

Muore il 46enne Florian Ursu

A lanciare l'allarme al 118 sono stati i colleghi dell'operaio . Sul posto medici e paramedici arrivati in codice rosso hanno provato a rianimare l'operaio con il massaggio cardiaco. Purtroppo però il 46enne non ha mai ripreso conoscenza: è morto prima che venisse trasportato in ospedale. Sul luogo degli accertamenti sono arrivati anche i carabinieri di Corsico per tutti gli accertamenti del caso. Ora i colleghi piangono l'operaio Florian Ursu, l'uomo era di origini romene ma in Italia ormai da diversi anni.

Operaio di 28 anni schiacciato dalla caduta di un muro

A poche ore di distanza, un altro grave incidente sul lavoro è accaduto nella mattinata di oggi martedì 12 aprile, poco dopo le 9. In un cantiere nel seminterrato al civico 63 di viale Monza a Milano un operaio di 28 anni è rimasto schiacciato dal crollo di un muro. Dai primi accertamenti risulta che il ragazzo era impegnato in alcuni lavori edili quando è rimasto schiacciato: cosa abbia provocato la caduta del muro è ancora tutto da chiarire. A estratte il 28enne dalle macerie sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Sul posto anche i medici e paramedici che hanno stabilizzato il 28enne prima di trasportarlo con la massima urgenza al Niguarda: tanti i traumi riportati su tutto il corpo. Le sue condizioni sarebbero serie. Non è ancora chiaro se sia fuori pericolo di vita.