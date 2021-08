Bimbo di tre anni investito sulle strisce pedonali, trasportato in codice giallo al Niguarda Questa mattina, poco prima delle dieci, un bimbo di tre anni è stato investito da un autocarro in via degli Etruschi, nella periferia est di Milano. Il piccolo ha riportato una frattura alla gamba e al piede ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei vigili.

Questa mattina un bimbo di tre anni stava attraversando le strisce pedonali insieme alla mamma, in via degli Etruschi, a Milano, quando è stato investito da un autocarro. Nell’incidente il bambino ha riportato un trauma con frattura alla gamba e al piede ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Sul posto, come ha precisato anche l’Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), sono intervenuti i soccorritori su un’ambulanza e un'automedica.

Il bambino non è in pericolo di vita

Fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata, visto che il bambino, stando alle informazioni dei soccorritori, non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto poco dopo le nove e mezza in zona Molise/Calvairate, nelle periferia est della città. Secondo le prime ricostruzioni sulla dinamica, il conducente dell’autocarro che ha investito il piccolo si sarebbe fermato a prestare soccorso. Le condizioni del bambino non sarebbero comunque gravi, fortunatamente infatti non ha riportato un trauma cranico nell’impatto con il veicolo. Quanto accaduto è al vaglio degli agenti della polizia locale.

Ennesimo incidente a Milano

Si tratta dell'ennesimo incidente a Milano. A giugno un uomo era stato travolto da un'auto in via Solari. Il 48enne era stato urtato violentemente dal mezzo, finendo sul parabrezza della vettura. Sul posto erano intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 e si era poi reso necessario il trasporto con la massima urgenza in ospedale. L'uomo era stato caricato sull'ambulanza e trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. Lo stesso giorno, nella stessa zona del capoluogo lombardo, era stata investita anche una giovane di 25 anni, tra via Dezza e via Caravaggio.