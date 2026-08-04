Bertellini resta in carcere, arresto convalidato: uccise un passante scambiandolo per il nuovo compagno della ex

La giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio, Anna Giorgetti, ha convalidato l’arresto per Mirko Bertellini, il 44enne accusato di aver investito e ucciso di proposito Federico Venco, convinto fosse il nuovo amante della sua ex.

Resta in carcere Mirko Bertellini, il 44enne fermato con l'accusa di aver investito e ucciso di proposito il 36enne Federico Venco, a Somma Lombardo (Varese), convinto che fosse il nuovo amante della sua ex compagna. A convalidare l'arresto e a decidere che l'uomo debba rimanere in carcere è stata nel pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto, la giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio, Anna Giorgetti.

Stando a quanto si apprende, durante l'interrogatorio tenutosi questa mattina in carcere, Bertellini – accusato di omicidio volontario e difeso dall'avvocata Federica Luoni – non avrebbe risposto alle domande ma si sarebbe limitato a brevi dichiarazioni spontanee. La sua legale avrebbe commentato la vicenda definendola molto "delicata", senza aggiungere altre dichiarazioni.

Come ricostruito nel corso delle indagini, la sera dell'omicidio – avvenuto sabato 1 agosto – Bertellini era diretto a un appuntamento con la sua ex fidanzata di fronte al cimitero della Maddalena quando a un certo punto, lungo la strada, avrebbe incontrato la donna in compagnia di un uomo. Credendo che l'uomo fosse il nuovo amante della sua ex, avrebbe deciso di investirlo e ucciderlo. Invece si trattava di Federico Venco, un ragazzo del posto che non conosceva né la donna né tantomeno il suo assassino.

la vittima, Federico Venco

Venco era un semplice passante che si era fermato per fornire indicazioni alla donna, persa lungo la strada e ferma con il motorino in un punto poco illuminato. Credendo di fare un gesto gentile, Venco si è reso disponibile non immaginando minimamente quello che sarebbe accaduto da lì a poco. Bertellini ipotizzando una relazione tra i due avrebbe accelerato l'auto tamponando la moto guidata dal 36enne, sbalzandolo dalla sella e provocandone la morte sul colpo.

Su quello che all'inizio sembrava un incidente stradale indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, che stanno cercando di chiarire le reali intenzioni dell'uomo per quell'appuntamento con l'ex compagna. Si attendono gli esami accertamenti tossicologici e alcolemici sull'indagato e gli esami autoptici disposti sulla vittima.