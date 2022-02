Bedizzole, va a fuoco un’azienda che ricicla alluminio: rischio di sostanze tossiche nell’aria Nelle prime ore di oggi sabato 26 febbraio un’azienda che si occupa di riciclaggio di alluminio ha preso fuoco: sul posto anche gli esperti di Arpa, al lavoro per cercare di contenere eventuali sostanze inquinanti nell’aria.

A cura di Giorgia Venturini

Foto dalla pagina Facebook del Comitato Cittadini Calcinato

Incendio all'alba a Bedizzole, in province di Brescia. Qui un'azienda all'alba ha preso fuoco: a bruciare sarebbe stato il materiale plastico e gommoso che era accumulato in alcune strutture prefabbricate dello stabilimneto della Tobanelli Spa, azienda che si occupa del riciclaggio di alluminio. Dalle prima informazioni riportate sul Giornale di Brescia, a prendere fuoco non sarebbe stato l'alluminio ma scarti ammassati una zona limitata della struttura.

L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri

Immediatamente è scattato l'allarme: sul posto si sono precipitate tre squadre dei vigili del fuoco con tanto di autobotte per garantire la disponibilità di acqua e la presenza di mezzi del gruppo operativo speciale. Per spegnere l'incendio infatti sono state necessarie anche ruspe e scavatori che sono stati indispensabile per spostare il materiale metallico ed evitare che prendesse fuoco. Ci sono volute ore per cercare di contenere l'incendio e procedere con la bonifica dello spazio. Il rogo è stato definitivamente spento verso le 9.30: fino a quest'ora un importante nuvola di fumo è stata vista per tutta la zona di Bedizzole e anche con il comune limitrofo Ponte San Marco di Calcinato. Una volta spento l'incendio sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Arpa, al lavoro ora per cercare di contenere eventuali sostanze inquinanti nell'aria: solo nelle prossime ore si potrà capire se il rischio è stato evitato. Intanto i carabinieri e la polizia locale stanno indagando per capire le origini del rogo: è ancora presto per accertare se si sia trattato di un incendio di natura doloso o se le fiamme siano state divampate per cause naturali.