Barbiere colpito al collo con una delle sue lame: l’aggressore tenta la fuga ma viene fermato Un barbiere di 32 anni di origine pachistana è rimasto ferito al collo: è stato aggredito nel suo salone in via Corsica a Brescia nella sera di ieri lunedì 27 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Una lite nel negozio di un barbiere è finita in tragedia. I sanitari del 118 hanno soccorso un uomo di 32 anni di origine pachistana perché rimasto ferito al collo. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la vittima è proprio il barbiere che è stato aggredito nel suo salone in via Corsica a Brescia nella sera di ieri lunedì 27 maggio. L'uomo è stato colpito al collo con uno strumento con cui lui stesso usa per tagliare la barba ai clienti. La violenza forse al termine di una lite e prima che l'aggressore scappasse via.

Subito – stando a quanto riporta Brescia Today – è stato chiesto aiuto al 112: sul posto si sono precipitati i sanitari in ambulanza che hanno subito trasportato il 32enne alla clinica Poliambulanza. Sarebbe in gravi condizioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Tra qualche giorno potrebbe essere dimesso. Sarà fondamentale la sua testimonianza per chiarire cosa sia successo all'interno del suo locale.

Intanto i carabinieri del Radiomobile intervenuti sul posto si sono subito messi alla ricerca dell'aggressore: è stato subito fermato prima che riuscisse a farsi alla fuga. Per lui è scattato il fermo e portato in carcere: la misura non è ancora stata convalidata dal giudice. Le indagini stanno andando avanti per capire le ragioni di un simile gesto. Non è chiaro infatti se i due si conoscessero e soprattutto il motivo della lite.