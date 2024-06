Ragazzo di 25 anni trovato ferito in mezzo alla strada nel Bresciano: è stato accoltellato al torace

video suggerito

Un 25enne è stato accoltellato più volte al torace a Capriolo (Brescia) nella notte tra lunedì e martedì 11 giugno. I sanitari lo hanno trovato a terra nella zona industriale.

A cura di Enrico Spaccini

Un 25enne è stato trovato riverso in una pozza di sangue poco dopo la mezzanotte di martedì 11 giugno nella zona industriale di Capriolo, in provincia di Brescia. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, vicino al casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio, gli hanno riscontrato diverse ferite d'arma da taglio al torace e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono progressivamente migliorate e non sarebbe più in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per capire cosa sia accaduto.

Il 25enne aveva diverse ferite al torace

La richiesta di soccorso è arrivata pochi minuti dopo la mezzanotte e segnalava un ragazzo ferito in via Liguria, a Capriolo. Raggiunta la zona industriale, i sanitari hanno visto che il 25enne era in condizioni gravi e che perdeva molto sangue. Sul torace aveva diverse ferite da arma da taglio.

Trasportato d'urgenza con un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato medicato e le sue condizioni sono andate via via migliorando. Il suo quadro clinico non sarebbe più preoccupante e ormai non sarebbe più in pericolo di vita.

Si cerca l'aggressore

I carabinieri della Stazione locale di Capriolo, insieme ai colleghi della Compagnia di Chiari, stanno ora indagando su quanto accaduto al 25enne. L'ipotesi è che il ragazzo, di origine albanese, sia rimasto ferito in seguito a una lite avvenuta nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 giugno.

Al momento non sarebbero state trovate tracce dell'autore dell'aggressione. I militari cercheranno anche di parlare con il 25enne ferito nella speranza che possa fornire elementi utili all'identificazione del responsabile.