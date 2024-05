video suggerito

Ragazzo di 25 anni accoltellato durante la notte a Milano: l’aggressione è avvenuta in strada Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in via Don Gnocchi a Milano poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 12 maggio. Indaga la polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella notte fra sabato 11 e domenica 12 maggio, un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato a Milano. L'aggressione è avvenuta in via Don Carlo Gnocchi, nel quartiere San Siro. Il giovane è attualmente ricoverato presso l'ospedale San Carlo. Nel frattempo gli agenti della Questura stanno tentando di ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili.

Era da poco passata la mezzanotte, quando è arrivata una richiesta di soccorso al 118. L'Agenzia regionale di emergenza e urgenza ha immediatamente inviato sul posto, in via Don Gnocchi, un'ambulanza e un'automatica. Le condizioni del ragazzo non sono apparse gravi e il personale sanitario è riuscito a soccorrerlo in loco. Poi il 25enne è stato comunque trasferito in ospedale per i dovuti accertamenti.

Sul luogo dell'accoltellamento sono arrivati anche gli agenti della squadra volanti della questura di Milano, che in queste ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare i responsabili. Al momento, infatti, si sa molto poco sulla natura dell'accoltellamento.