video suggerito

Scoppia una lite per soldi in pizzeria: colpisce il rivale più volte alla testa con lo smartphone In una pizzeria di via Filzi a Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, nel pomeriggio di ieri primo maggio è scoppiata una lite tra due uomini: uno ha colpito più volte il rivale alla testa con il cellulare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Momenti di agitazione in una pizzeria di via Filzi a Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, nel pomeriggio di ieri primo maggio. Qui era scoppiata una lite terminata in violenza: una delle persone coinvolte ha colpito un conoscente più volte alla testa con lo smartphone. Subito è stato lanciato l'allarme al 112 e si sono precipitati i sanitari in codice rosso. Nessuno fortunatamente era in gravi condizioni.

All'inizio si temeva che ci fosse un uomo ferito da un'arma da taglio. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno accertato che per l'aggressione non sono stati trovati coltelli o cocci di feriti. Si è scoperto infatti ben presto che l'unico oggetto utilizzato durante l'aggressione – come riporta Brescia Today – è stato il cellulare. La vittima infatti ha raccontato ai medici di esser stato colpito alla testa e aveva quindi pertanto forti dolori. Sarebbe stato medicato sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Da ulteriori accertamenti dei militari è emerso che la lite era scoppiata tra un 54enne e un 49enne, entrambi stranieri, per motivi legati al pagamento dell'affitto. Uno accusava l'altro di averlo truffato. Tutto è stato chiarito dai carabinieri: alla base infatti ci sarebbe un contratto d'affitto non fatto correttamente. Da cui la lite scoppiata per i sospetti di una truffa. Ora però l'aggressore dovrà rispondere di quanto accaduto nella pizzeria.