Lo accoltellano e si trascina in un bar: "Hanno cercato di uccidermi" Un uomo di 42 anni è stato accoltellato vicino alla stazione di Brescia. È riuscito a trascinarsi, sanguinante, in un bar dove ha chiesto aiuto. Gli agenti della squadra mobile stanno cercando i responsabili.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 42 anni è stato accoltellato vicino la stazione a Brescia. Si sarebbe trascinato in un bar e avrebbe chiesto aiuto. Sono stati chiamati i medici e i paramedici del 118 e le forze dell'ordine. Gli agenti della squadra mobile sono alla ricerca dell'aggressore. La vittima, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

L'episodio si è verificato nella serata di sabato 27 aprile tra mezzanotte e l'una di notte. Stando a quanto diffuso fino a questo momento, il 42enne si sarebbe presentato in un locale e sanguinante avrebbe detto: "Aiuto, hanno cercato di uccidermi". Qualcuno, tra titolare e clienti, hanno chiamato il numero unico delle emergenze 112. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca.

È stato poi trasferito all'ospedale Poliambulanza dove è stato ricoverato in codice verde. Nel frattempo gli agenti della Squadra mobile hanno avviato le indagini. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e individuare i responsabili.

Sembrerebbe che la vittima, un uomo straniero, sia stato aggredito da almeno due persone, anche loro stranieri. Uno di loro ha poi estratto un coltello e lo avrebbe colpito. Non è chiaro se il 42enne conoscesse i suoi aggressori o se si sia trattato di un tentativo di rapina. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.