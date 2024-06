video suggerito

Litiga in strada con un uomo e poi lo accoltella: fermato A Mortara (Pavia) un uomo di 45 anni è stato ferito da un 35enne durante una lite esplosa per motivi di gelosia.

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella giornata di ieri, sabato 22 giugno, un uomo di 45 anni è stato accoltellato a Mortara, un comune che si trova in provincia di Pavia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. L'aggressore, un 35enne, è stato identificato e fermato.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i due avrebbero litigato. La discussione sarebbe nata per una gelosia nei confronti di una donna. Il diverbio verbale è culminato in un'aggressione fisica: il 35enne avrebbe estratto il coltello e avrebbe colpito il 45enne. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Il ferito è stato soccorso e trasferito al Policlinico San Matteo di Pavia: non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono gravi. Non è chiaro se sia stato o meno sottoposto a un intervento chirurgico.

Nel frattempo i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Grazie agli elementi raccolti tra ieri e oggi, è stato possibile identificare il 35enne. Le indagini proseguono per poter comprendere il contesto in cui è maturata questa vicenda e soprattutto se è confermato il movente.

Nelle prossime ore quindi si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.