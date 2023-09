Bambino di 7 anni investito sulle strisce pedonali mentre va a scuola, ricoverato in ospedale Un bimbo di 7 anni è stato investito mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per andare a scuola. È successo questa mattina, 21 settembre, a Gallarate. Il piccolo è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Un bambino di 7 anni è stato investito da un'auto questa mattina, giovedì 21 settembre, in viale Lombardia a Gallarate (in provincia di Varese) mentre stava andando a scuola. Accanto a lui c'era sua madre, la quale non è colpita dalla vettura. In un primo momento la situazione è apparsa preoccupante. Sono intervenuti in soccorso del piccolo i sanitari della vicina sede della Croce Rossa che, dopo i primi accertamenti, lo hanno accompagnato all'ospedale di Legnano. Il bambino è ancora ricoverato per le ferite riportate, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8. Il bambino di 7 anni stava attraversando sulle strisce pedonali di viale Lombardia a Gallarate, nella periferia tra Sciarè e Cedrate, per raggiungere la scuola primaria di via Somalia. Ad un certo punto, per motivi ancora da chiarire, un'auto lo ha urtato a ridosso della palestra e del cinema multisala.

L'uomo alla guida della vettura si è subito fermato per prestare aiuto al piccolo e alla madre che era con lui. La ricostruzione della dinamica precisa è stata affidata agli agenti della polizia locale che sono arrivati sul posto.

Le condizioni di salute del bambino

Poco dopo sono arrivati in soccorso del piccolo i sanitari del 118 con un'ambulanza. Dopo una prima verifica delle condizioni di salute durante all'incirca mezz'ora, il bambino è stato trasferito in ospedale. Avrebbe riportato alcune lesioni nello schianto, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento, si trova ricoverato a Legnano per riposare e medicare le ferite.