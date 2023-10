Studentessa di 14 anni travolta mentre va in bici a scuola: trasportata in ospedale in elicottero Una ragazzina di 14 anni è stata investita da un’auto mentre stava andando a scuola: si trova ora in ospedale dove è arrivata in elisoccorso.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Momenti di paura fuori da una scuola a Lodi. In vai San Colombano una ragazzina di 14 anni è stata investita da un'auto mentre stava andando a scuola. Cosa sia successo con precisione è ancora tutto da chiarire: al momento è certo che l'incidente è avvenuto verso le 8 e l'impatto è stato con un'auto. Sulla dinamica però sono ancora al lavoro gli agenti della polizia locale.

La ragazzina è stata subito soccorsa e trasportata all'ospedale di Bergamo in elicottero. Intanto per agevolare l'intervento dei soccorsi il traffico era stato bloccato in zona creando lunghe code in entrata e in uscita della città.