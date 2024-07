video suggerito

Travolti dal catrame bollente esploso per il caldo mentre lavoravano: due operai in gravi condizioni Tre operai (60, 62 e 63 anni) sono stati travolti da una bolla di catrame esplosa a causa del calore mentre lavoravano lungo la pista ciclabile di Corbetta (Milano) intorno alle 15 di oggi 17 luglio. Due di loro sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Foto di repertorio

Ennesimo incidente sul lavoro intorno alle 15 di oggi mercoledì 17 luglio a Corbetta (Milano). Tre operai sono stati colpiti da una bolla di catrame scoppiata mentre lavoravano alla nuova pista ciclabile su via Milano: due di loro sono in gravissime condizioni, con ustioni sparse su diverse parti del corpo.

Resta ancora tutta da chiarire la dinamica precisa dei fatti. Secondo le prime informazioni i tre operai (60, 62 e 63 anni) erano impiegati nel cantiere della pista ciclabile cittadina, pronta a essere ultimata in breve tempo, quando una bolla di catrame è esplosa a causa del calore ha travolto in particolare due lavoratori.

Entrambi sono stati trasferiti in codice rosso in ospedale. Un uomo di 60 anni ha riportato ustioni di secondo grado al volto e al braccio e di primo grado al torace. Il collega di 62 anni ha riportato ustioni di primo grado al volto, braccio e gamba. Quest’ultimo è stato trasferito a Magenta, il primo a Legnano. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'auto medica, così come i carabinieri di Abbiategrasso e la polizia locale di Corbetta.