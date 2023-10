Uomo travolto da un furgone mentre attraversa sulle strisce pedonali: è in coma Un uomo di 82 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni dopo essere ricoverato in via Palmanova a Milano: l’82enne stava attraversando sulle strisce pedonali.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Gravissimo incidente a Milano. Un uomo di 82 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato investito in via Palmanova. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto l'82enne stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto all'improvviso da un furgone. In pochi minuti sul posto sono intervenuti i sanitari del 118: l'anziano è stato intubato in strada e portato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Purtroppo è arrivato in ospedale già in coma.

La polizia locale è al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto passaggio per passaggio: erano le 9.30 di oggi lunedì 2 ottobre quando l'82enne ha attraversato la strada all'altezza del civico 133. Qui è stato travolto da un furgone.