Investita da un’auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali nel Milanese, è in coma L’incidente è avvenuto domenica 24 settembre al confine tra Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, in prossimità di viale Fulvio Testi. La donna è stata travolta mentre attraversava la strada, ha perso conoscenza ed è ricoverata in Coma all’ospedale Niguarda di Milano.

A cura di Sara Tirrito

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di ieri, domenica 24 settembre, una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Trasportata con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale Niguarda, al momento è ancora in coma.

L'incidente a Cinisello Balsamo

L'incidente è accaduto nel pomeriggio di domenica 24 settembre. Intorno alle 17, la donna, di 35 anni e residente a Monza, si trovava in via Fratelli Picardi nei pressi di viale Fulvio Testi, poco dopo Sesto San Giovanni. Secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada quando una macchina l'ha travolta. Nell'impatto, la vittima è rimasta gravemente ferita, ha perso conoscenza ed è stata trasportata immediatamente all'ospedale Niguarda.

A investirla sarebbe stata una donna di 42 anni che guidava una Citroen C4. Anche lei ha riportato ferite nell'incidente ma è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Da quanto ricostruito, la vittima stava attraversando in un punto privo di telecamere e in una strada molto trafficata. La macchina l'avrebbe colpita con lo spigolo anteriore sinistro.

Travolta, sarebbe stata sbalzata dalla parte opposta della strada per alcuni metri e avrebbe perso conoscenza quasi subito. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno fatto le prime rilevazioni e bloccato il traffico per diverse ore.

È l'ennesimo pedone investito nel Milanese

Quello avvenuto a Cinisello Balsamo allunga la lista degli incidenti stradali avvenuti nel milanese. A farne le spese sono quasi sempre pedoni o ciclisti, investiti dalle auto. Così è successo a Vassil Facchetti, travolto e ucciso mentre tornava a casa in viale Jenner. Poco prima di lui ha perso la vita Francesca Quaglia, investita da un camion in zona Porta Romana. Mentre le persone scendono in strada per protestare contro morti e feriti in strada, le auto non smettono di fare vittime.