Manifestazione a Milano il 21 settembre 2023, orari e strade della protesta di ciclisti e pedoni Il 21 settembre dalle ore 19 si terrà a Milano una manifestazione organizzata dalle associazioni che promuovono la mobilità senza auto. Gli attivisti bloccheranno quattro punti nevralgici della città posizionandosi sugli attraversamenti pedonali.

A cura di Fabio Pellaco

Una manifestazione di Città delle Persone a gennaio 2023

"Basta morti in strada! Adesso fermiamo la città". Domani, giovedì 21 settembre 2023, è in programma una manifestazione a Milano organizzata dai firmatari di "Città delle persone", un manifesto a cui partecipano oltre 60 associazioni e cittadini che chiedono una città più sicura e vivibile. La mobilitazione è nata per chiedere più sicurezza per tutti gli utenti della strada dopo i numerosi incidenti mortali che dall'inizio dell'anno sono costati la vita a 20 persone.

Le richieste rivolte al Comune di Milano sono di istituire il limite di 30 chilometri orari in città, strade chiuse al traffico per ogni scuola, una città ciclabile dappertutto e per tutte le capacità, lo stop alla tolleranza del parcheggio selvaggio e il ripristino immediato delle domeniche a piedi.

Il flash mob si terrà a partire dalle 19 in quattro punti della città: Bastioni di Porta Nuova, viale Bianca Maria, viale Beatrice d'Este e viale di Porta Vercellina. I partecipanti attraverseranno la strada bloccando il traffico.

Motivazioni e modalità della manifestazione del 21 settembre 2023 a Milano

"Dall'inizio dell'anno sono 20 le persone uccise in incidenti stradali a Milano: si tratta di persone che camminavano a piedi, persone in bici, persone a bordo di automobili, moto o monopattini. È una situazione molto grave, che non si può più tollerare", scrivono gli organizzatori della protesta spiegando le motivazioni dell'iniziativa.

Gli attivisti percorreranno a piedi alcuni attraversamenti pedonali non regolati dai semafori con l'obiettivo di bloccare la città. Il flash mob non si svolgerà in bici perché "questa è un'emergenza che non riguarda solo i ciclisti, ma tutte le persone – spiegano i promotori -. Quindi, se vieni in bici, legala e partecipa a piedi al flash mob!"

Considerata la grande affluenza prevista, gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di comunicare attraverso un questionario online il luogo in cui ci si intende recare per prendere parte alla protesta così da permettere una migliore distribuzione dei

I 4 attraversamenti pedonali e le strade interessate

La mobilitazione si terrà in quattro punti della città lungo la circonvallazione interna.

Nord: Bastioni di Porta Nuova (angolo via Solferino)

(angolo via Solferino) Est: viale Bianca Maria (angolo via Pietro Mascagni)

(angolo via Pietro Mascagni) Sud: viale Beatrice d'Este (angolo via Melegnano)

(angolo via Melegnano) Ovest: viale di Porta Vercellina (angolo via Serafino Biffi)

La mappa con i quattro luoghi dove avverrà il flash mob

Gli orari della protesta

La protesta inizierà ufficialmente alle 19, ma le associazioni hanno dato appuntamento a tutti coloro che vorranno partecipare alle 18:45. Con l'inizio del flash mob i manifestanti si posizioneranno lungo gli attraversamenti pedonali dei quattro luoghi stabiliti per bloccare il traffico.