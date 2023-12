Bambina di 11 anni investita sulle strisce pedonali: il pirata della strada guidava senza patente Il pirata della strada, che lo scorso venerdì 15 dicembre ha investito una bambina di 11 anni sulle strisce pedonali, guidava senza patente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

La polizia locale di Cologno Monzese è riuscita a risalire all'identità del pirata della strada che lo scorso venerdì 15 dicembre ha investito una bambina di 11 anni. La piccola era stata poi portata dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano. Dalle indagini è emerso che il pirata della strada stava guidando senza patente.

Dopo l'investimento l'automobilista non si era fermato a prestare soccorso ed era scappato via fino a raggiungere il proprio comune di residenza in Campania. Il padre della piccola intanto aveva lanciato un appello per chiedere all'uomo di costituirsi volontariamente. Subito erano scattati gli accertamenti della polizia: hanno ascoltato i testimoni e hanno visionato le telecamere di video sorveglianza della zona. Così in poco tempo hanno avuto nome e cognome del pirata della strada: si tratta di un giovane cittadino italiano. Ci sarebbe stato pure un tentativo di depistare le indagini perché era stata confezionata una falsa denuncia di furto del veicolo. Dovrà ora rispondere di lesioni personali e per aver omesso il soccorso dandosi poi alla fuga. Tutto questo aggravato dal fatto che il pirata della strada non aveva avuto la patente alle guida.