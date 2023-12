Attraversa la strada per raggiungere gli amici in discoteca ma viene investita: grave una 17enne Una 17enne è stata investita mentre attraversava la strada per raggiungere gli amici a una discoteca di Osnago (Lecco). L’impatto è avvenuto in un tratto poco illuminato e lontano dalle strisce pedonali.

A cura di Enrico Spaccini

Una 17enne è stata investita da un'auto ieri sera, sabato 2 dicembre, mentre stava raggiungendo i suoi amici alla discoteca Tsunami club di Osnago (in provincia di Lecco). Stando a quanto ricostruito finora, pare che la ragazza stesse attraversando in un tratto dell'ex strada statale 36 poco illuminato e lontano dalle strisce pedonali quando una vettura l'ha centrata. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso. Ricoverata per i diversi traumi e le numerose ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita.

L'attraversamento della strada su un punto vietato

L'incidente è avvenuto intorno alle 22 del 2 dicembre lungo la Milano-Lecco, la strada che taglia il paese di Osnago in due. Sulla dinamica e le cause dello schianto stanno indagando i carabinieri di Merate. Stando alle prime informazioni emerse, la 17enne avrebbe iniziato ad attraversare in un punto poco illuminato. Dall'altra parte della strada c'è lo Tsunami club, una discoteca, e ad attendere la ragazza un gruppo di amici appena fuori dal locale.

La 17enne avrebbe, quindi, prima scavalcato un muretto in cemento, poi superato una piccola zona d'erba e un fossato poco profondo. Si tratta di una scorciatoia che viene usata spesso dai giovani che intendono raggiungere la discoteca che, seppure vietata a causa della mancanza delle strisce pedonali, permette di risparmiagli alcune centinaia di metri di strada.

Lo schianto e l'arrivo dei soccorsi

All'improvviso, però, è sopraggiunta un'auto che l'ha centrata in pieno. La ragazza è stata sbalzata sul cofano della macchina, poi catapultata contro il parabrezza e infine scaraventata a terra a diversi metri di distanza. Sul posto sono arrivati i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza insieme ai volontari della Croce bianca.

Le condizioni della 17enne sono apparse critiche agli operatori, così hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso decollato da Como. La ragazza è stata, quindi, trasportata d'urgenza all'ospedale di Lecco. Nonostante le numerose ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita.