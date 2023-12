Investe una bimba sulle strisce pedonali e scappa: è caccia al pirata della strada a Codogno monzese Una bambina di 11 anni è stata investita a Cologno Monzese, in provincia di Milano. Si cerca il pirata della strada che non si è fermato a soccorrerla.

A cura di Fabrizio Capecelatro

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 dicembre, un pirata della strada ha investito una bambina di undici anni mentre attraversava regolarmente sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto a Cologno Monzese, in provincia di Milano, intorno alle 14, nei pressi della scuola media di via Volta. È probabile, infatti, che la piccola stesse proprio uscendo da scuola quando è stata travolta dall'auto. L'automobilista, però, non si è fermato a soccorrerla.

Investita una bambina di 11 anni

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai testimoni agli agenti della Polizia Locale del Comune di Cologno Monzese, la ragazzina di undici anni stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali con ancora lo zaino di scuola in spalla. Un'auto, che probabilmente procedeva sopra i limiti di velocità, non si è fermata per farla passare e l'ha totalmente travolta.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza. L'ambulanza, con l'ausilio di un'automatica, ha subito visitato la bimba e deciso di trasferirla al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele. Qui l'hanno visitata i medi che hanno riscontrato molteplici lesioni, anche se le sue condizioni di salute non appaiono gravi.

Leggi anche Chi è Nicole Del Curto, investita da un pirata della strada durante una vacanza a Bali

Si cerca il pirata della strada

L'aspetto più grave è che l'automobilista, dopo aver investito la bambina, non si è neanche fermato a prestare soccorso, ma ha preferito continuare il suo percorso. Anzi, secondo alcune testimonianze, avrebbe addirittura accelerato nel tentativo di non essere identificato. Ora gli agenti della Polizia Locale stanno visionando le telecamere della zona per cercare di individuare il pirata della strada. La persona che ha investito l'undicenne può ancora costituirsi per vedersi riconosciuto uno sconto sulla pena.