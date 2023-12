Investe una mamma con il neonato in braccio e scappa: è caccia al pirata della strada In provincia di Mantova un’auto ha investito una mamma con il figlio di un anno in braccio ed è scappata. La polizia sta tentando di rintracciare il pirata della strada.

A cura di Fabrizio Capecelatro

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, martedì 5 dicembre, Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova, un'auto ha investito una donna che attraversava la strada tenendo il figlio di appena un anno in braccio. L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso, ma ha proseguito il suo viaggio come se nulla fosse successo. La mamma e il bimbo sono stati ricoverati d'urgenza in ospedale.

Erano circa le 14 di ieri quando una giovane donna, con il figlio neonato in braccio, stava attraversando via Giuseppe Garibaldi nel pieno di Canneto sull’Oglio, piccolo comune della provincia di Mantova. Un'auto, che secondo alcune testimonianze viaggiava a una velocità superiore al consentito, non si è accorto di loro e le ha travolte.

Nonostante lo schianto sia stato violento, l'automobilista non si è neanche fermato a prestare soccorso. Al contrario ha continuato il suo percorso tentando così di scappare. Fortunatamente alcuni passanti hanno prestato soccorso alla mamma e al suo piccolo figlio.

Leggi anche Chi è Nicole Del Curto, investita da un pirata della strada durante una vacanza a Bali

Immediatamente è sopraggiunta sul posto un'ambulanza dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza e ha velocemente trasportato i due all'ospedale di Cremona. Giunti in pronto soccorso, la donna e il bambino sono stati visitati dai sanitari che per fortuna non hanno riscontrato gravi conseguenze cliniche.

Intanto le forze dell'0rdine stanno interrogando i testimoni e visionando eventuali telecamere di sorveglianza per rintracciare l'auto che li ha investiti. "La nostra polizia locale sta cercando di individuare l’investitore", ha infatti spiegato il sindaco di Canneto sull’Oglio, Nicolò Ficicchia.